Chechenos vão eleger presidente Os chechenos, muitos deles vestidos com suas melhores roupas, formaram filas neste domingo para eleger um presidente em eleições convocadas pelo Kremlin, consideradas um passo à estabilização da província arruinada por cinco anos de guerra entre forças russas e separatistas muçulmanos. Há dúvidas sobre qual será a autoridade conferida ao ganhador. No entanto, o Kremlin confia em que as eleições, que ocorrem quando a guerra entra em seu quinto ano sem sinais de que os rebeldes tenham se debilitado, serão um sinal de que a ordem retornará à região e servirão para atenuar as suspeitas dos chechenos sobre Moscou. As 426 mesas eleitorais da Chechênia foram abertas às 8h (pelo horário local) de uma ensolarada manhã, e serão fechadas às 20h. A agência de notícias russa ITAR-Tass disse que os resultados preliminares deverão ser conhecidos na manhã de segunda-feira. Por volta do meio-dia, mais de 30% dos 561.000 votantes registrados já haviam votado: número suficiente para que as eleições sejam validadas. Cerca de 30.000 soldados russos que servem de maneira permanente na Chechênia têm direito a votar, assim como refugiados da vizinha Inguchétia.