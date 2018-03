Checos aprovam entrada do país na UE Os checos aprovaram neste sábado a entrada do país na União Européia. É o que revelam os resultados parciais divulgados após o segundo dia de referendo. Apurados 82% dos votos, a adesão à UE tinha 77% da preferência. Mais de 54% dos eleitores compareceram às urnas, número suficiente para validar a consulta popular. Entre os primeiros a votar estavam o ex-presidente Vaclav Havel, adepto do "sim", e o atual governante, Vaclav Klaus, que não revelou sua opção. Muitos checos acreditam que a adesão da República Checa à UE, prevista para maio do próximo ano, juntamente a outras nove nações européias, trará benefícios econômicos a longo prazo para o país. Outros, no entanto, acham que o país não está preparado para a integração por ter abandonado há pouco tempo, em 1989, o socialismo.