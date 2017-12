Checos devem dar vitória apertada aos social-democratas Com previsão de vitória apertada dos social-democratas do primeiro-ministro Milos Zeman, 8 milhões de checos começaram a votar hoje à tarde nas eleições parlamentares que terminam amanhã à noite, às 22h. Pelas primeiras sondagens, o Partido Social-Democrata (CSSD) levaria vantagem de apenas 4 pontos porcentuais sobre o oposicionista Partido Democrata do Cidadão (ODS), do ex-primeiro-ministro e atual presidente da Câmara, Vaclav Klaus. Zeman, o chefe do governo social-democrata, não concorre ao pleito. Ele pretende abandonar a vida política (com qualquer resultado eleitoral) e deverá ceder o cargo, no caso de uma vitória do CSSD, ao atual líder social-democrata, Vladmir Spidla. Este conta com o apoio dos liberais e democrata-cristãos para formar um novo governo. As eleições de dois dias transcorreram hoje em clima de absoluta normalidade, com o comparecimento às urnas de mais de um quarto do eleitorado.