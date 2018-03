Checos votam em referendo sobre adesão à UE Os checos iniciaram dois dias de votação em um referendo sobre a adesão do país à União Européia (UE), medida com o objetivo de solidificar a presença do país, ex-comunista, no bloco ocidental e fortalecer sua economia para as próximas gerações. De acordo com pesquisas de opinião, a maioria dos eleitores checos é favorável à idéia, mas as mesmas pesquisas sugerem alguns temores. Alguns opositores da adesão da República Checa à UE temem que ainda seja cedo demais para o país ceder parte de sua soberania ao bloco político-econômico em expansão. Depois de abandonar o comunismo em 1989, a República Checa separou-se da Eslováquia em 1993, ponto fim à Checoslováquia. Outros temem que a economia seja mais prejudicada que beneficiada como resultado da adesão à UE. Mesmo assim, 63% dos 969 entrevistados pelo instituto de pesquisas CVVM apóiam a adesão. Os demais estão indecisos ou são contra. A pesquisa tem margem de erro de três pontos porcentuais.