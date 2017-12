Chefão da máfia será enterrado em cemitério católico O notório chefão da máfia John Gotti será sepultado num cemitério católico ao lado de seu filho, mas sua família não obteve permissão para realizar uma cerimônia fúnebre para o assassino convicto. Gotti, responsável por pelo menos cinco homicídios durante seu período à frente da mafiosa família Gambino, não terá uma missa de réquiem, disse nesta quarta-feira o reverendo Andrew Vaccari, responsável pela diocese do Brooklyn. Gotti morreu na segunda-feira, vítima de câncer, em um hospital penitenciário do Missouri. Ele foi sentenciado à prisão perpétua em 1992. A diocese do Brooklyn também tem jurisdição sobre o bairro do Queens, onde Gotti deverá ser enterrado. A decisão referente à missa deveu-se à determinação tomada por líderes religiosos após o assassinato de seu predecessor, "Big Paul" castellano, em 1985, ordenado por Gotti. A família de Castellano obteve permissão para uma missa privada após o sepultamento, mas não pôde fazer uma missa de corpo presente na igreja. Assim como Gotti, Castellano também não teve cerimônia fúnebre em sua homenagem devido à sua vida criminosa.