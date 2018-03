Chefão mafioso é preso durante passeio na praia A polícia do balneário italiano de Ioppolo capturou um dos chefes do clã Pesce, braço da Ndrangheta, a máfia da Calábria. Roberto Matalone foi identificado e preso enquanto descansava em uma praia. De acordo com a versão dos policiais que o pegaram, o criminoso estava lendo o livro Caçadores de Mafiosos quando foi detido.