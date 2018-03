Chefe da AIEA ameaça renunciar se Irã for atacado Mohamed ElBaradei, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), disse que renunciaria ao cargo se houvesse uma ação militar contra o Irã e avisou que um ataque do tipo transformaria a região do Oriente Médio em uma "bola de fogo". "O que eu identifico no Irã hoje é um perigo atual, sério e urgente. Se um ataque militar for realizado contra o Irã neste momento, isso me impossibilitaria de seguir com meu trabalho", afirmou ElBaradei em uma entrevista divulgada pelo canal de TV Al Arabiya na sexta-feira. "Uma ação militar, na minha opinião, seria o pior dos cenários possíveis. Isso transformaria a região em uma bola de fogo", disse, notando que qualquer ataque do tipo só serviria para convencer a República Islâmica, em definitivo, de que precisa dominar a energia nuclear. "Se houver um ataque, isso faria com que o Irã, se ainda não estiver fabricando armas nucleares, mobilizasse todos os seus recursos para desenvolver armas nucleares sob a bênção dos iranianos, e mesmo daqueles que estão no Ocidente." O jornal The New York Times disse na sexta-feira que, segundo autoridades norte-americanas, Israel havia realizado um grande exercício militar neste mês preparando-se, aparentemente, para um potencial bombardeio das instalações nucleares iranianas. O jornal disse que autoridades israelenses não quiseram se manifestar a respeito do assunto. (Reportagem de Lin Noueihed)