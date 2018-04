Chefe da Al-Qaeda é assassinado no Iraque

O chefe militar da Al-Qaeda para o norte do Iraque, Ahmed al-Obeidi, foi assassinado ontem. Ele era um ex-oficial do serviço secreto de Saddam Hussein. A morte fortalece o premiê Nuri al-Maliki no momento em que ele luta para manter sua posição política depois da eleição de março, vencida pela oposição.Foi a terceira morte de um líder da organização nesta semana. No domingo, um bombardeio matou Abu Hamza al-Muhajir e Abu Omar al-Baghdadi, os dois principais dirigentes da Al-Qaeda no país.