Chefe da BBC é questionado por parlamentares

Savile morreu no ano passado, aos 84 anos. Desde então dezenas de mulheres e vários homens vieram a público denunciar o apresentador de programas para crianças. A polícia identificou mais de 200 potenciais vítimas de abuso sexual.

A BBC, uma das maiores e mais respeitadas emissoras do mundo, está sendo criticada por não ter impedido os abusos e por ter cancelado em cima da hora um programa que denunciaria Savile, em dezembro. A denúncia foi ao ar na segunda-feira.

"Não há dúvida de que o que Jimmy Savile fez e o modo como a BBC se comportou... Vão levantar questões de confiança e reputação para nós", afirmou Entwistle. "Este é um assunto gravemente sério e não se pode olhar o caso a não ser com horror". As informações são da Associated Press.