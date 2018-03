Chefe da Força Aérea chilena renuncia O general Patricio Ríos apresentou hoje sua renúncia ao cargo de chefe da Força Aérea chilena, devido a um escândalo provocado pelo encobrimento de informação sobre presos desaparecidos. A renúncia de Ríos, a primeira de um alto chefe militar num país em que, por mandato constitucional, os comandantes das Forças Armadas não podem ser destituídos, foi comunicada pelo presidente do Chile, Ricardo Lagos, e pela ministra da Defesa, Michelle Bachelet, em Viña del Mar, cidade localizada a 120 quilômetros no oeste de Santiago. Após reunião de meia hora com Ríos, Lagos disse à imprensa que o chefe militar o deixava livre para formar um novo alto comando da Força Aérea. Lagos agradeceu o gesto e anunciou que em breve designará o sucessor de Ríos. O general Ríos, cujo período regulamentar terminava 30 de julho de 2003, pedia para não ser processado por obstrução à Justiça e não ser acusado constitucionalmente. "Não quero ter que andar pelos tribunais", comentou com seus colegas. Um grupo de deputados anunciou na sexta-feira sua intenção de abrir um julgamento político contra Ríos, "por ter comprometido a honra da nação", e hoje um deles, o social-democrata Antonio Leal, afirmou que a intenção está mantida apesar da renúncia do oficial. Ríos ficou em uma situação difícil depois que foi descoberto que a Força Aérea manipulou e ocultou informação sobre presos desaparecidos, que deveria ter sido fornecida em função da Mesa de Diálogo sobre direitos humanos, no ano passado. A situação do oficial piorou na sexta-feira quando um juiz especial acolheu uma ação apresentada contra ele pelo Agrupamento de Familiares de Presos Desaparecidos por obstrução à Justiça.