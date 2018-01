Chefe da inteligência militar de Saddam se entrega O chefe do serviço de inteligência militar do regime de Saddam Hussein, general Zuhair al-Naqib, rendeu-se às tropas americanas em Bagdá, anunciou o Pentágono. Naqib é o "sete de copas" do baralho distribuído pelo Pentágono com as fotos dos dirigentes mais procurados do regime deposto. O general ocupava o 21º posto na lista dos 55 mais procurados pelas forças da coalizão - dos quais oito já estão sob a custódia anglo-americana. Horas antes de se render, Naqib, de 56 anos, havia dado uma entrevista ao jornal americano Los Angeles Times, na qual afirmou que "nem sempre esteve de acordo" com as políticas de Saddam. Mas reiterou que compartilhava com o líder iraquiano seus ideais pan-arábes e as esperanças de que o Iraque e seus militares poderiam forçar a criação de uma nação árabe unificada. Naqib se definiu como "militar profissional" e desmentiu que o Iraque mantivesse armas de destruição em massa. "Seguia as ordens que me davam. Não responderei a você se acreditava ou não no governo", disse ao repórter do Los Angeles Times. Veja o especial :