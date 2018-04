Chefe da inteligência renuncia O diretor-geral do serviço de inteligência da Colômbia, Fernando Tabárez, renunciou ontem por causa de um escândalo envolvendo escutas ilegais de juízes, jornalistas, opositores e integrantes do governo. O presidente Álvaro Uribe também anunciou ontem que limitará a autonomia da agência - que recebe o nome de Departamento Administrativo de Segurança (DAS) - para interceptar ligações telefônicas. Segundo a nova norma, o DAS só poderá grampear chamadas com a supervisão do Departamento de Polícia. "A partir de hoje (ontem), o DAS deixa de ter diretamente a competência para fazer interceptações com ordem judicial", disse Uribe. A Promotoria colombiana iniciou uma investigação sobre o caso. Ela confiscou equipamentos do DAS e ordenou o fechamento das salas onde se realizavam as escutas telefônicas.