Chefe da Inteligência saudita sofre derrame O príncipe Nawaf, chefe do serviço de inteligência da Arábia Saudita e irmão do rei Fahd, sofreu um derrame em Beirute, onde chefiava a delegação de seu país para a cúpula da Liga Árabe. Integrantes da delegação saudita informaram que ele foi operado, e está em condição estável. A TV saudita mostrou imagens do príncipe-herdeiro Abdullah visitando o príncipe Nawaf no hospital. Nawaf chefia o serviço de inteligência saudita desde o começo de setembro do ano passado. Ele foi nomeado para o cargo menos de uma semana antes dos ataques terroristas de 11 de setembro contra os EUA; seu antecessor, o príncipe Turki, era conhecido por suas ligações com o terrorista Osama bin Laden, de quem foi colega de faculdade.