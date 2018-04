Chefe da máfia conhecido como 'Papa' morre na prisão aos 83 Um ex-chefão da máfia, conhecido como "o Papa", morreu na prisão nesta quarta-feira, onde cumpria múltiplas condenações de prisão perpétua. Michele Greco, 83 anos, que estava doente há várias semanas, foi contemporâneo dos grandes gângsters Toto "A Besta" Riina e seu sucessor como "chefe dos chefes", Bernardo Provenzano. Preso em 1986 após vários anos foragido, Greco tinha sido membro da cúpula de líderes da máfia. Ele conquistou seu apelido por ser uma voz conciliadora entre facções rivais mafiosas. O Estado italiano reivindica ter realizado grandes medidas recentemente para acabar com a máfia, a organização criminosa baseada na ilha da Sicília. As polícias italiana e norte-americana prenderam 77 supostos membros da máfia na semana passada, após uma investigação de três anos sobre tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O mais recente chefe dos chefes, Salvatore Lo Piccolo, foi preso em novembro após quase 25 anos foragido. Nesta quarta-feira, a polícia italiana prendeu 60 pessoas suspeitas de envolvimento com as gangues Ndrangheta e Camorra --o equivalente à máfia.