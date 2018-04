Chefe da missão da ONU no Haiti está desaparecido O chefe da missão da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti, o diplomata tunisiano Hedi Annabi, está desaparecido após o terremoto de ontem no país do Hemisfério Norte. A Jordânia confirmou que três mantenedores de paz jordanianos morreram no tremor. Já Pequim informou que havia oito soldados chineses presos entre os escombros e mais dez desaparecidos.