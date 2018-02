Chefe da ONU anuncia inquérito independente sobre guerra na Faixa de Gaza

A entidade afirmou que dezenas de milhares de moradias foram danificadas ou destruídas nos 50 dias de combate e que 108 mil pessoas estão desabrigadas no território empobrecido e isolado há tempos.

Em um incidente, dezenas de pessoas foram mortas em uma escola da ONU durante um bombardeio israelense. Israel alegou que os militantes se valem das instalações da organização para estocar foguetes, razão pela qual elas são alvejadas.

Falando em uma reunião mensal do Conselho de Segurança da ONU sobre o Oriente Médio, Ban contou sobre sua visita a uma escola do organismo no campo de refugiados de Jabalia, onde civis procuraram proteção durante a guerra.

“Espero uma investigação minuciosa das Forças de Defesa de Israel sobre este e outros incidentes nos quais instalações da ONU foram atingidas e muitas pessoas inocentes foram mortas”, declarou.

“Planejo levar adiante uma comissão de inquérito independente para analisar os casos mais sérios, assim com as ocasiões nas quais se encontrou armamento em dependências da ONU”, acrescentou.

Mais tarde, o porta-voz de Ban, Stephane Dujarric, sugeriu que Ban planejava acelerar o estabelecimento do inquérito.

(Reportagem de Louis Charbonneau)