Chefe da ONU diz que espera falar com general de Mianmar O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, disse na quinta-feira que pediu para conversar com o general Than Shwe, um dos líderes de Mianmar, a respeito da crise humanitária que atinge esse país, mas nada foi marcado ainda. A ONU acredita que ao menos 1,5 milhão de moradores de Mianmar tenham sido "duramente afetados" pela passagem do ciclone Nargis. "Estou tentando conversar diretamente com o general Than Shwe, de Mianmar, a fim de pedir-lhe que permita a entrada de equipes de ajuda capazes de distribuir com urgência alimentos", afirmou Ban, durante uma visita a Atlanta. "Eu pedi para conversar com ele pelo telefone. Mas nada foi marcado ainda." O secretário-geral conclamou o governo de Mianmar, controlado pelas Forças Armadas, a abrir suas fronteiras à entrada de material de ajuda e disse que os funcionários da ONU deveriam ser eximidos da obrigação de obterem vistos. Em um outro comunicado, divulgado pela sede da ONU em Nova York, Ban sugeriu que, em vista do ciclone responsável por devastar Mianmar, seria "prudente" para o governo do país adiar um referendo sobre uma nova Constituição elaborada pelos militares. O secretário-geral afirmou "estar ciente da decisão do governo de dar prosseguimento ao referendo constitucional marcado para o dia 10 de maio, apesar de o processo ter sido suspenso em algumas das áreas mais afetadas pelo ciclone". "No entanto, devido à proporção desastre com que se depara Mianmar hoje, o secretário-geral acredita ser prudente concentrar todos os recursos e energias disponíveis nos esforços de resposta de emergência," disse o comunicado. (Reportagem de Matthew Bigg e Claudia Parsons)