Chefe da ONU pede fim do estado de emergência no Paquistão O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, pediu na segunda-feira ao governo do Paquistão que termine com o estado de emergência imposto no começo deste mês. "Eu espero que o governo paquistanês faça mais, incluindo o fim das medidas de emergências, bem como a libertação de líderes políticos que foram detidos", disse Ban a jornalistas. Ban está em Brasília, onde encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente paquistanês, Pervez Musharraf, decretou estado de emergência em 3 de novembro. Centenas de juízes, advogados e líderes da oposição foram presos, assim como canais de TV foram fechados. Ban deu a declaração ao comentar o anúncio de Musharraf no domingo sobre as eleições gerais que, segundo o presidente, acontecerão em 9 de janeiro. (Por Raymond Colitt)