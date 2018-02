Chefe da Otan critica reportagens sobre espionagem O general norte-americano Phil Breedlove responsável pelas forças da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) na Europa criticou as reportagens que revelaram supostos atos de espionagem dos EUA contra aliados. Segundo Breedlove, as publicações não "ajudam", contudo elas também não prejudicaram a capacidade de trabalho conjunto entre seus pares militares.