Chefe da Yakuza é condenado por matar prefeito no Japão

Tetsuya Shiroo, de 60 anos, antigo integrante da Yamaguchi-gumi, o mais organizado grupo criminoso do Japão, foi condenado à morte nesta segunda-feira, 26, informou a agência de notícias Kyodo. Shiroo matou a tiros o prefeito de Nagasaki, Iccho Ito, em abril do ano passado. Ele foi detido no local do crime e disse à polícia que estava bravo porque seu pedido de indenização pelos danos causados em seu carro na área de uma obra pública foi negado. O assassinato abalou o país, onde as leis de controle sobre armas de fogo são rigorosas e tiroteios são relativamente raros. O prefeito foi atingido duas vezes nas costas, do lado de fora de uma estação de trem, quando fazia campanha para reeleger-se. O acusado, atormentado por problemas financeiros, culpava o prefeito de não dar créditos a uma empresa de construção com a qual era associado. Em fevereiro do ano passado, quando o prefeito anunciou sua intenção de concorrer às eleições, Shiroo decidiu matá-lo com o objetivo de impedir sua reeleição.