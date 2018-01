Chefe das Forças Armadas dos EUA apóia liderança brasileira no Haiti O chefe do Estado Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, general Richard Myers, manifestou o apoio do governo norte-americano para que o Brasil lidere a missão de paz no Haiti, caso a Organização das Nações Unidas (ONU) aprove o envio de tropas para aquele país. ?O Brasil liderar essa missão é algo bem-vindo?, afirmou Myers, que esteve em Manaus e Brasília, num roteiro que inclui também visitas à Argentina e ao Paraguai. Myers discutiu a participação do Brasil na força de paz no Haiti com o ministro da Defesa, José Viegas. ?Acho que é bem-vindo não só pelos Estados Unidos, mas por todos os países do hemisfério.? Ele ofereceu ajuda para a missão. Tropas americanas ocupam o Haiti desde que o presidente Jean-Bertrand Aristide deixou o cargo e o país, em meio à intensa revolta popular.