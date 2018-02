Chefe de combate ao terrorismo nos EUA acha que Bin Laden está morto O chefe de combate ao terrorismo do FBI, Dale Watson, disse hoje acreditar que Bin Laden esteja morto. Esta foi a primeira vez que um oficial norte-americano opinou publicamente sobre o que teria acontecido com o líder da organização Al-Qaeda, acusado pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Durante entrevista coletiva em Washington, Watson, no entanto enfatizou não possuir evidência sobre a morte de Bin Laden. Seus comentários sugerem que o FBI não possui informação que comprove que o milionário saudita ainda está vivo. "Se Bin Laden está vivo ou morto? Não tenho certeza sobre a resposta. Particularmente, acho que ele não está mais entre nós, mas não tenho evidências para comprovar esta afirmação", disse.