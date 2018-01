Chefe de empreiteira é seqüestrado no Iraque Homens armados seqüestraram o chefe de uma empresa estatal de construção civil do Iraque, informa um porta-voz do Ministério do Interior. O coronel de polícia Adnan Abdel-Rahman disse que homens armados não identificados, em dois carros, capturaram Ra´ad Adnan, diretor-geral da Al-Mansour Contracting, fechando o veículo em que o executivo viajava plo bairro de Zaieuna, em Bagdá. A Al-Mansour executa obras para o governo iraquiano e ministérios.