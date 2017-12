Chefe de governo alemão vem ao Brasil O chanceler alemão Gerhard Schroeder chega a São Paulo no dia 13, quando visitará algumas empresas alemãs instaladas no País. O chefe de governo alemão vem acompanhado do ministro de Economia e Tecnologia, Werner Müller, de 25 empresários e de personalidades das áreas de ciências e cultura. No dia 14, em Brasília, vai se encontrar com presidente Fernando Henrique Cardoso. No mesmo dia, ele participará de um seminário econômico em que os empresários da delegação alemã terão oportunidade de debater com os ministros da Fazenda, Pedro Malan, e do Desenvolvimento, Sérgio Amaral. Antes de sua chegada ao Brasil, Schroeder vai se encontrar com o presidente do México, Vicente Fox, e com representantes da economia mexicana. Entre os dias 10 e 12 de fevereiro, o chanceler discutirá as relações comerciais entre os dois países, que tem como base o acordo de livre comércio entre a União Européia e o México assinado em 2000. O chefe de governo alemão vai ainda a Buenos Aires, onde manterá encontros com o presidente Eduardo Duhalde e com empresários argentinos. De acordo com o consulado alemão em São Paulo, a visita de Schroeder aos três países tem como objetivo intensificar as relações políticas, econômicas e culturais entre a Alemanha, além das relações comerciais entre a União Européia e o Mercosul.