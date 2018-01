Chefe de inspeções nucleares da ONU visita Israel O chefe a agência de inspeção nuclear das Nações Unidas, Mohamed El-Baradei, chegou a Israel para uma visita de dois dias. Espera-se que El-Baradei pressione o governo israelense a reconhecer, ainda que de forma tácita, a posse de armas atômicas. Não obstante, o premier Ariel Sharon garante que não se desviará da política de ?não mostre, não conte?. ?Não sei o que ele vem ver. Israel tem em suas mãos todos os elementos de poder necessários para se proteger por conta própria?, disse Sharon em maio, segundo a Rádio do Exército. ?Nossa política nuclear funciona e continuará?. Acredita-se que Israel possui armas nucleares, mas o governo não comenta o assunto de forma direta. El-Baradei havia dito, antes do início de sua viagem, que Israel deveria considerar a possibilidade de um Oriente Médio sem armas nucleares, quer reconheça possuí-las ou não. Sharon planeja levar El-Baradei num passeio de helicóptero sobre Israel, segundo o gabinete da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). O governo israelense costuma oferecer o passeio a autoridades estrangeiras como forma de ilustrar o pequeno tamanho e as preocupações do país com segurança.