Chefe de polícia de Israel critica ativistas judeus O chefe de polícia de Israel, Yohanan Danino, criticou ativistas judeus que buscam ter maior acesso ao Monte do Templo (chamado pelos árabes de Nobre Santuário), local sagrado em Jerusalém para as duas religiões. "As pessoas querem mudar o status quo. Deixe o Monte do Templo em paz. Você não sabe com o que está mexendo", disse Danino. A região é o centro da recente onda de violência entre judeus e árabes e onde está localizada a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha.