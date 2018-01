Chefe de polícia de NY será secretário de segurança dos EUA O presidente dos EUA, George W. Bush, apresentou o ex-comissário de polícia de Nova York, Bernard Kerik, como sucessor de Tom Ridge como secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos. Kerik era o chefe da polícia nova-iorquina quando ocorreram os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. "Bernie Kerik é um dos mais competentes e eficientes homens da lei nos Estados Unidos", disse o presidente. "Eu sei o que está em jogo", disse Kerik, na cerimônia ao lado de Bush. "A memória das almas corajosas e os horrores que vi infligidos à nossa orgulhosa nação servirão como lembranças permanentes da extraordinária responsabilidade sobre mim". Também hoje, o presidente perdeu seu embaixador na ONU, John Danforth, que se aposenta, e o secretário de Saúde e Recursos Humanos, Tommy Thompson, que apresentou pedido de demissão. Mark McClellan, chefe do sistema de saúde pública Medicare e irmão do porta-voz de Bush, Scott McClellan, é o provável sucessor de Thompson. Ontem, Bush havia nomeado o governador do Estado de Nebraska, Mike Johanns, para o cargo de secretário de Agricultura.