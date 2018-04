Chefe de polícia é demitido após atentado O presidente da Rússia, Dmitri Medvedev, demitiu ontem o chefe da polícia responsável pela segurança dos transportes, Andrei Alexeyev, depois que frágeis medidas de segurança facilitaram um atentado na segunda-feira no aeroporto mais movimentado do país, deixando 35 mortos. O responsável pelo aeroporto e outros dois funcionários também foram demitidos. O primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, disse que os autores não são chechenos, embora analistas e a imprensa apontem para militantes do norte do Cáucaso.