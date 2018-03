Chefe de polícia renuncia ao cargo O chefe da polícia da Noruega, Oystein Maeland, renunciou ao cargo em meio a críticas à ação policial na chacina cometida por Anders Breivik, que deixou 77 mortas no ano passado. Em comunicado, Maeland afirmou que pediu demissão por sentir que não conta mais com o apoio do governo. O anúncio veio quatro dias após o relatório final, que afirma que a polícia poderia ter impedido os ataques.