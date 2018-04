Chefe de política externa da UE chega em Teerã

A agência de notícias oficial IRNA disse que Catherine Ashton chegou a Teerã no

sábado à noite (horário local) para conversar com os líderes iranianos, incluindo o presidente Hassan Rouhani.

Ashton lidera o grupo de seis nações (EUA, Reino Unido, França, Rússia, China

e Alemanha) em conversações com o Irã sobre o programa nuclear de Teerã. A mídia iraniana alega que a visita sinaliza a normalização das relações do Irã com a Europa após oito anos de tensão sob a administração do antecessor de Rouhani, o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad.

O Irã fechou um acordo inicial com as potências mundiais em 24 de novembro para conter seu programa nuclear em troca de um abrandamento das sanções. As negociações para um acordo final estão em andamento. Fonte: Associated Press.