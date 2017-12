Chefe de segurança da estatal de petróleo do Iraque é morto Rebeldes assassinaram o chefe de segurança da estatal iraquiana de petróleo Northern Oil numa emboscada na cidade de Kirkuk, polo petrolífero do norte do Iraque. Ghazi Talabani foi assassinado quando dirigia-se ao trabalho. Ele foi atacado por três homens armados. Seu segurança ficou ferido. Talabani era primo de Jalal Talabani, líder de um dos maiores partidos curdos, a União Patriótica do Curdistão.