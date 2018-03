Chefe de segurança da ONU se demite após relatório de atentado O chefe da área de segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) renunciou depois de uma investigação sobre um atentado com carro-bomba que matou 17 funcionários da entidade em Argel ter identificado falhas cometidas pelo departamento dele, afirmou na terça-feira o secretário-geral da entidade, Ban Ki-moon. Ban, em um comunicado, afirmou que o britânico David Veness, sub-secretário-geral para a Segurança, disse-lhe no dia anterior que assumia a culpa por "qualquer falha que pode ter ocorrido" envolvendo o atentado de 11 de dezembro do ano passado. Veness, um ex-chefe da área de combate ao terrorismo junto à Scotland Yard, ocupava o cago havia três anos. Segundo Ban, o britânico tinha melhorado muito o sistema de segurança da ONU e continuaria a desempenhar suas funções até a escolha de um substituto. Um painel formado por sete integrantes e encarregado de investigar o ataque realizado contra a sede da ONU em Argel, disse em um relatório que o atentado havia significado um teste para as medidas de segurança adotadas pela entidade. "Infelizmente, o sistema como um todo e os indivíduos que, tanto na estação de trabalho quanto na sede (da ONU em Argel), eram os responsáveis pelos funcionários da ONU em Argel e pela segurança deles e das instalações da entidade, cometeram erros", afirmou Lakhdar Brahimi, chefe do painel. "Houve vários indícios mostrando que muitos membros da equipe em postos do alto e do médio escalão podem ter falhado ao não responderem adequadamente ao ataque de Argel, tanto antes quanto depois da tragédia", disse Brahimi, ex-chanceler da Argélia e hoje autoridade da ONU. O relatório do painel não atribuiu culpas específicas a nenhum indivíduo. Michele Montas, porta-voz da ONU, afirmou a repórteres que um outro "painel de responsabilização" determinaria nas próximas semanas os culpados por cada falha e as consequências disso. Segundo o relatório do painel, ainda, não obstante as autoridades argelinas terem garantido a segurança da ONU com eficiência ao longo de 20 anos, elas também cometeram erros no dia 11 de dezembro. A falta de uma maior proximidade entre os argelinos e a entidade mundial impediu uma cooperação mais profunda na área de segurança, disse. "Essa debilidade poderia e deveria ter sido ao menos parcialmente evitada com uma postura pró-ativa" do departamento de Veness em Nova York. O departamento deveria tratar com prioridade o gerenciamento de liderança, o gerenciamento interno e os esforços de supervisão. Também houve falhas na resposta a alertas e a informações relacionadas com a área de segurança, além de o departamento contar com recursos insuficientes.