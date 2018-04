Chefe de segurança é demitido após mortes em estádio O governo do Egito demitiu o chefe de segurança da cidade de Port Said, no norte do Egito, após uma explosão de violência em um estádio de futebol deixar 74 mortos, informou a imprensa estatal nesta quinta-feira. O ministro do Interior, Mohammed Ibrahim, demitiu o chefe de segurança municipal Essam Samak por causa da violência ocorrida no fim da quarta-feira, segundos após o final da partida entre duas equipes rivais, informou a agência Mena.