Chefe do cartel Sinaloa é preso no México O chefe do Cartel Sinaloa, no México, o mais poderoso traficante do mundo, foi capturado por autoridades dos EUA e mexicanas em um hotel, em Mazatlan. Um alto funcionário da Justiça americana disse que Joaquin "El Chapo" Guzman foi detido com vida durante a noite por marines mexicanos na cidade costeira.