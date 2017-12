Chefe do Comando Sul dos Estados Unidos visita o Peru O chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, James Stavridis, iniciou na terça-feira visita oficial de dois dias ao Peru para dialogar sobre a cooperação bilateral em assistência humanitária, prevenção de desastres, operações de paz e luta contra as drogas. A informação é da embaixada americana em Lima. A visita do chefe militar americano, que assumiu o cargo em outubro de 2006, procura "estreitar os vínculos de cooperação existentes e explorar novas oportunidades de colaboração", segundo a embaixada dos EUA. Forças aéreas do Peru e EUA iniciaram exercícios de simulação de combate na cidade de Chiclayo, no norte do país. As manobras, que no fim de semana serão realizadas em Lima, permitirão ver em ação os aviões MIG-29 e Mirage 2000 do Peru contra os F-16 americanos.