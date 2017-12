Chefe do combate ao tráfico na Colômbia renuncia O coronel Luis Alfonso Plazas renunciou ao cargo de chefe do Diretório Nacional de Narcóticos (DNE) da Colômbia. Em sua carta de renúncia, Plazas pede que o governo garanta sua segurança, "porque as ameaças e riscos que pesam sobre mim são reais". Ele não fez referência às acusações de desvio ou desperdício de milhões de dólares em propriedades apreendidas de traficantes desde que assumiu o comando do DNE, em 2002.