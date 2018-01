Chefe do conselho de governo iraquiano morre em atentado O chefe do conselho de governo iraquiano, Abdel Zaraa Othman (também conhecido como Izzadine Saleem), morreu nesta segunda-feira, em conseqüência de um atentado com carro-bomba em frente ao QG da coalizão encabeçada pelos EUA, no centro de Bagdá. Outros três iraquianos morreram e oito pessoas ? incluindo dois soldados norte-americanos ? ficaram feridos. A bomba destruiu três automóveis que estavam em fila para entrar no quartel da coalizão. Uma forte nuvem de fumaça negra cobria a região da explosão, na margem ocidental do rio Tigre. O corpo de bombeiros e 10 ambulâncias estão no local. Saleem era xiita e liderava o Movimento Islâmico Dawa na cidade de Basora, no Sul do Iraque. Foi escritor, filósofo, ativista político e editor de vários jornais e revistas.