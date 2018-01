Chefe do Depto. de Educação de Kirkuk é assassinado Homens armados balearam e mataram o chefe do departamento de Educação, Ibrahim Ismael, da cidade de Kirkuk, ao norte do Iraque, nesta terça-feira. A vítima foi morta dentro de seu carro, enquanto ia para o trabalho, disse o coronel de polícia, Sarjat Kadir. O motivo do assassinato ainda não foi determinado, mas suspeita-se que as razões foram políticas. Ismael fazia parte da etnia turkmena e vinha sendo criticado por curdos por colocar somente membros de seu grupo em cargos-chave no departamento de Educação, ao qual estão subordinadas, por exemplo, as escolas primárias e secundárias de Kirkuk. Curdos, árabes e turkmenos têm se enfrentado durante meses na cidade. Em outro incidente de violência, rebeldes abriram fogo contra três policiais que saíam de um restaurante em Kirkuk. Os três sobreviveram. Outro episódio aconteceu também contra um policial, que se feriu quando uma bomba explodiu numa estrada.