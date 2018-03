Chefe do escritório do Pnud na Somália é assassinado

O chefe do escritório na Somália do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Osman Ali Ahmed, foi assassinado na noite deste domingo, 6, por desconhecidos que dispararam contra ele na saída de uma mesquita em Mogadiscio. Uma prima de Ahmed relatou à Agência Efe que um filho do funcionário internacional e outro homem ficaram gravemente feridos pelos disparos feitos pelos desconhecidos, quando os fiéis saíam da mesquita. "Não sabemos o motivo do assassinato nem quem o matou", acrescentou a fonte. Ahmed ficou gravemente ferido pelos disparos e foi levado imediatamente ao hospital, porém mais tarde morreu devido às lesões. Os agressores fugiram do local após cometer o atentado e nenhum grupo se responsabilizou até agora pelo assassinato.