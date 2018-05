Chefe do Exército da Coreia do Sul pede demissão

A saída do general ocorre em um momento de tensão entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, no mês seguinte ao ataque de artilharia norte-coreano que matou dois militares e dois civis sul-coreanos. A saída é mais um revés para os militares sul-coreanos, criticados no país por sua resposta supostamente fraca diante da ação norte-coreana na disputada fronteira entre os dois países no Mar Amarelo, em 23 de novembro.

Após o incidente, o ministro da Defesa sul-coreano Kim Tae-young pediu demissão. Foi o primeiro ataque contra uma área civil na Coreia do Sul desde o fim da Guerra da Coreia (1950-53). Na ocasião, a Coreia do Sul reagiu com artilharia, mas não usou ataques aéreos. Os militares prometeram usar esse poder aéreo, caso um incidente similar ocorra.

A Coreia do Norte afirmou que apenas reagiu a um disparo em suas águas territoriais feito por Seul durante um exercício. O governo sul-coreano confirmou a realização de um exercício, mas negou ter disparado nas águas do vizinho. As informações são da Dow Jones.