Chefe do Exército rebelde sírio pede armas ao Ocidente O chefe do Estado-Maior do Exército rebelde sírio, general Salim Idris, esteve em Bruxelas nesta quarta-feira para pedir que a comunidade internacional apoie o grupo com armas e munições, para que, dessa forma, as forças rebeldes possam resistir aos ataques do regime do presidente Bashar Assad.