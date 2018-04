Chefe do painel de Clima da ONU descarta renúncia

Os erros aparecem em uma subseção do estudo, ganhador do prêmio Nobel, que sugere que as geleiras do Himalaia poderiam derreter completamente até o ano 2035 - centenas de anos mais cedo do que os dados realmente indicam. O ano de 2350, aparentemente, foi invertido para 2035. O dado havia passado praticamente despercebido até que o Sunday Times questionou o número. Pachauri afirmou que estes erros devem ser evitados, porque programas efetivos contra as mudanças climáticas dependem de dados confiáveis. Ele disse que agora está trabalhando no 5º relatório do IPCC, com dados sobre as geleiras, oceanos, nuvens, contabilidade do carbono e aumento do nível do mar. Este documento deve ser divulgado em 2014.

O cientistas iniciaram investigação para saber como o dado foi publicado erroneamente. Na quinta-feira, o grupo desculpou-se pelo engano, afirmando que não foi intencional. Contudo, os erros abriram espaço para ataques dos mais céticos quanto às mudanças climáticas.

Amanhã, ministros do Meio Ambiente do Brasil, África do Sul e China devem se encontrar na capital indiana Nova Délhi para discutir como combater o aquecimento global. As quatro nações, que firmaram apenas um compromisso político com os Estados Unidos, no encontro realizado em Copenhague, terão papel decisivo na construção de um acordo climático. A expectativa da ONU é que este acordo seja concluído até o final de 2010, no México.