Chefe do serviço clandestino da CIA se aposenta O chefe do serviço clandestino da CIA, James Pavitt, anunciou sua aposentadoria nesta sexta-feira, depois de 31 anos na agência. Pavitt disse ter tomado a decisão semanas atrás, antes do anúncio da demissão do diretor-geral da CIA, George Tenet, feito ontem. Por quase cinco anos, Pavitt chefiou a divisão mais conhecida da cia, a diretoria de operações, responsável pela coleta de informações no exterior. Ele será sucedido por Stephen Kappes, que trabalha na CIA há 23 anos. ?Estou muito orgulhoso dos riscos que correram e do trabalho extraordinário que fazem, freqüentemente sob as circunstâncias mias difíceis e perigosas imagináveis, para manter nossa nação segura?, disse Pavitt, referindo-se a seus agentes.