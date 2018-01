Chefe militar afegão liberta talebans detidos Um chefe militar afegão libertou nesta quinta-feira um terceiro grupo de prisioneiros, detidos há meses em combates contra o Taleban e que estavam numa prisão no norte do Afeganistão. A medida foi uma resposta a um pedido de reconciliação feito pelo governo interino do país. O general Abdul Rashid Dostum, que controla a prisão de Shibergan, colocou os 512 homens em ônibus com destino a Cabul, disse Faiz Zaki, porta-voz de Dostum. Todos são afegãos, a maior parte membros da etnia pashtun, do sul do país, disse. Outro comandante do norte do país libertou oito membros da etnia usbeque - em afegão e sete cidadãos do Usbequistão - que passaram seis meses detidos em uma prisão de Mazar-i-Sharif depois de terem sido capturados por forças de oposição ao Taleban. Ata Mohamed, um líder militar que agora é chefe de operações do governo interino no norte do Afeganistão, disse que os oito foram libertados por ordens do ministro de Defesa Mohamed Fahim. Eram guerrilheiros leais a Juma Namangani, aliado dos talebans e membro da etnia usbeque morto durante o ataque da coalizão liderada pelos Estados Unidos sobre o Afeganistão. Os oito foram entregues a funcionários usbeques no posto fronteiriço de Hairaton, disse Mohamed. Um ministro de Interior usbeque confirmou a entrega.