Chefe militar de Mianmar quer se reunir com líder oposicionista

Durante um encontro na terça-feira, 2, Than Shwe falou ao enviado Ibrahim Gambari que ele aceita reunir-se com Suu Kyi caso ela desista de incentivar a confrontação ao governo e pare de pedir que mais sanções sejam impostas ao país. Na última semana, centenas de milhares de manifestantes liderados por monges budistas birmaneses saíram às ruas de Mianmar para pedir pelo estabelecimento da democracia no país. Na repressão aos protestos, estima-se que entre dezenas e centenas de pessoas foram mortas, e milhares presas. O regime militar birmanês, em vigor desde 1962, é um dos mais fechados planeta. Após os incidentes, o nigeriano Ibrahim Gambari foi enviado ao país como representante da ONU, missão na qual manteve contatos com o general Than Shwe e com a ativista Suu Kyi. Durante o encontro com Gambari, Than Shwe disse que "em suas relações com o governo, Suu Kyi tem incentivado a confrontação, as sanções econômicas e todas outras sanções", informou a mídia estatal. "Se ela abandonar essa postura, o senhor general Than Shwe disse ao senhor Gambari que ele irá se encontrar pessoalmente com Aung San Suu Kyi", informou a mídia estatal.