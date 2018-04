Chefe militar do Egito anuncia construção de moradias

O projeto foi divulgado na página do Facebook do porta-voz do exército, segundo o qual as moradias serão dedicadas à "juventude egípcia" e são o primeiro passo para resolver o problema habitacional do país. Em uma cerimônia de assinatura veiculada mais tarde pela emissora local, o diretor do Corpo de Engenheiros do exército, o general Taher Abdullah Taha, disse que a iniciativa destaca a cooperação próxima e amizade entre o Egito e os Emirados Árabes Unidos.

Autoridades próximas de El-Sissi e do governo disseram que à Associated Press que ele assegurou um grande pacote de ajuda das nações do Golfo Pérsico e de aliados, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait, que ajudará a sustentar a economia, mantendo sua popularidade. Até agora, os países do Golfo injetaram US$ 12 bilhões no Egito por meio de pacotes emergenciais desde que Morsi saiu do poder. Fonte: Associated Press.