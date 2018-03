Chefe militar renuncia por disparos em exibição O chefe das forças terrestres do Exército francês, o general Bruno Cuche, renunciou ontem por causa da exibição militar de domingo na qual foi usada munição de verdade e que deixou 17 pessoas feridas. As autoridades estão investigando como balas foram usadas durante a exibição, quando eram demonstradas técnicas para a libertação de reféns no quartel de Laperrine, sul do país. A maioria dos feridos é de civis, três deles crianças. O soldado que fez os disparos foi detido. Mas, aparentemente, o militar é inocente.