Chefe regional do 'Los Zetas' é capturado no México

CIDADE DO MÉXICO - Fuzileiros navais mexicanos capturaram um homem identificado como o suposto chefe do cartel do narcotráfico Los Zetas no sudeste do México. Mauricio Guizar Cárdenas, de apelido El Amarillo, foi capturado no Estado de Puebla, centro do México, informou a Secretaria da Marinha, por meio de um comunicado, nesta sexta-feira, 27.

El Amarillo foi apontado por supostos cúmplices como participante do assassinato de quatro marinheiros no Estado de Veracruz, no Golfo do México, em abril deste ano. A Marinha afirma que Cárdenas também é suspeito de ser um colaborador direto de Omar Treviño Morales, um dos supostos chefões nacionais de Los Zetas, que é um dos maiores cartéis do narcotráfico mexicano.

Cárdenas era considerado o líder da organização criminosa nos Estados de Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche e Quintana Roo. Formado no final da década de 1990 por desertores de uma unidade de elite do Exército mexicano, o cartel Los Zetas foi inicialmente o braço armado do Cartel do Golfo, embora em 2010 tenha se fragmentado e começado a atuar por conta própria. O cartel Los Zetas é considerado um dos mais sanguinários e nos últimos anos diversificou suas atividades criminosas, praticando a pirataria, sequestros e extorsão.

A Marinha afirma que quando foi capturado na quinta-feira, Cárdenas tinha sob seu poder um lança-foguetes de 66 milímetros, 20 granadas, uma submetralhadora, uma pistola de calibre 357 e vários cartuchos, além de um pacote com a droga sintética conhecida como "cristal" (metanfetamina).

