Chefe regional do Partido Comunista chinês deve ser promovido

Li Zhanshu, 61 anos e de visão reformista, foi dispensado como chefe do partido da província de Guizhou, no sudoeste da China, e substituído pelo governador provincial Zhao Kezhi, 58, informou a agência de notícias estatal Xinhua nesta quarta-feira. Li vai ser "transferido", disse a Xinhua, sem entrar em detalhes.

Li, que tem laços estreitos tanto com o presidente Hu Jintao quanto com o líder-em-espera, o vice-presidente Xi Jinping, é o favorito para se tornar chefe do poderoso Gabinete Geral, dentro do Comitê Central de 200 membros do partido, disseram duas fontes com conhecimento da promoção planejada de Li.

Ambas as fontes pediram anonimato para evitar repercussões políticas por falarem com a imprensa estrangeira.

O Gabinete Geral é o centro da liderança de alto escalão, que inclui decidir as reuniões e a agenda dos membros do Politburo. O gabinete é atualmente dirigido por Ling Jihua, um dos assessores mais próximos do presidente Hu.

Alternativamente, Li poderia tornar-se chefe do departamento de organização do partido, disse uma terceira fonte, também sob condição de anonimato. O departamento recomenda os 82,6 milhões de membros do partido para promoção ou rebaixamento.

A decisão final sobre o novo cargo de Li deve acontecer em uma reunião informal de líderes incumbentes e aposentados no resort de verão de Beidaihe, no final de julho e início de agosto, disseram as fontes.