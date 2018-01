Chefes da polícia chilena são processados pela Operação Condor O general reformado Manuel Contreras e outros dois chefes da polícia secreta do ex-ditador Augusto Pinochet foram submetidos a processo pelo desaparecimento de nove pessoas durante a Operação Condor, realizada conjuntamente pelos regimes ditatoriais do Cone Sul. Contreras e dois de seus subalternos, o brigadeiro Pedro Espinosa e o coronel Christopher Willike, foram submetidos a um processo pelo juiz Juan Guzmán como autores do delito de seqüestro qualificado de nove esquerdistas desaparecidos entre 1975 e 1977. A Operação Condor foi o plano das ditaduras do Brasil, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Chile para provocar o desaparecimento de dissidentes, segundo informações de organizações de direitos humanos. Segundo esses informes, Contreras é considerado um dos maiores incentivadores desse plano repressivo, lançado em Santiago em 1975. Advogados de direitos humanos apresentaram nesta terça-feira uma petição acusando Pinochet como responsável pelo Plano Condor, apesar de há quatro dias o mesmo juiz Guzmán ter desistido de tentar levar adiante outro processo contra o octogenário ex-governante pelo desaparecimento de 12 dirigentes do então proscrito Partido Comunista. Guzmán teve de sustar o pedido após os tribunais se recusarem a retirar a imunidade de Pinochet, alegando seu estado de demência subcortical. Hoje, no entanto, para poder submeter o ex-chefe de Estado a julgamento pela Operação Condor, o próprio Guzmán, após receber a demanda dos advogados Eduardo Contreras, Francisco Bravo e Sergio Concha, voltou a pedir a suspensão da imunidade de Pinochet. Em meados de 2000, o magistrado já havia conseguido a suspensão da imunidade do ex-mandatário quando o processou como responsável por alguns dos 3 mil mortos e desaparecidos deixados por seu regime e o manteve sob pprisão domiciliar durante seis semanas, entre fevereiro e março de 2001. Os acusadores de Pinochet, que está com 88 anos, afirmam que ele não está demente e que isso ficou demonstrado durante uma entrevista concedida pelo ex-chefe de Estado no mês passado a um canal de televisão de Miami.